Российские власти потратят почти полтора миллиарда рублей на электромобили

Нет, речь не идет о закупках электрокаров для конторских нужд, а на развитие зарядной инфраструктуры

На официальном сайте правительства появилось распоряжение премьер-министра, согласно которому, все средства будут направлены на установку 528 зарядных станций. Интересный факт - финансирование направлено лишь на восемь пилотных регионов, включая Москву, Крым, Сахалин, Казань и Великий Новгород, на последний, к слову, придется большая часть станций – 110 точек. Любопытно, но в документах указана и установка зарядных станций на протяжении двух платных трасс – М4 «Дон» и М11 «Нева».

Отметим, что данные распоряжения являются частью глобальной транспортной стратегии, которая предполагает установку 250 тысяч зарядных станций – причем данная цифра касается лишь европейской части нашей страны. Также в процессе реализации стратегии в стране должны будут появиться ограничения на использование личных автомобилей: их пользователей планируют мотивировать пересаживаться на общественный транспорт, а также вводить для «грязных» машин запреты на въезды в определённые зоны.