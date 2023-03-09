Российские водители не умеют управлять машинами?

Интересной статистикой поделилась Госавтоинспекция – за 2022 год российский водительский корпус пополнился 1.1 миллионом начинающих шоферов. Цифра внушительная, но есть нюанс - лишь пятая часть из них смогла сдать водительский экзамен с первого раза – остальным понадобилось гораздо больше попыток.

Как сообщает ТАСС, в течение 2022 года в России сдали водительский экзамен с первого раза и получили удостоверение 201 тысяча кандидатов в водители. Эксперты полагают, что такой низкий процент успеха связан с серьезными изменениями самого регламента экзамена – отмена площадки, пересмотр теории и т.д. Из-за возросшего градуса волнения абитуриенты начинают теряться и совершать ошибки. Пожалуй, лучшей мерой в данной ситуации становится увеличение срока обучения.

К слову, Минпросвещения недавно ввело упрощённые курсы обучения. В частности для водителей, уже имеющих категорию B и желающих получить право управления мотоциклом.