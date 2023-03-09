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9 мар 2023

Российские водители проявляют интерес к международным удостоверения

Российские водители проявляют интерес к международным удостоверения

ГИБДД сообщила, что в 2022 году выдала в два раза больше международных водительских прав, чем в 2021-м. Эксперты связывают рост с развитием автомобильного туризма и некоторой миграцией наших соотечественников.

Любопытный факт - как сообщает "Коммерсантъ", несмотря на то, что объем выдачи международных водительских удостоверений резко возрос (до 179 тысяч удостоверений), в былые времена он был еще больше — например, в 2019-м выдали 215,8 тысяч таких документов, а в 2018-м — 182,2 тысяч.

К слову,  за 2022 год российский водительский корпус пополнился 1.1 миллионом начинающих шоферов. Цифра внушительная, но есть нюанс  - лишь пятая часть из них смогла сдать водительский экзамен с первого раза – остальным понадобилось гораздо больше попыток.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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