Согласно сообщению губернатора Калининградской области в личном Telegram-канале, автомобили с российскими регистрационными знаками и вместимостью до 10 человек, въехавшие на территорию Литвы до 11 сентября 2023 году, должны будут покинуть страну в течение 6 месяцев

Данные ограничения не действуют на автомобили, осуществляющие транзит через государства по УТД (упращенному транзитному документу) и при присутствии самого собственника транспортного средства. Согласно новым правилам таможенной службы, такой транзит не должен превышать 24 часа с момента въезда на территорию Литвы.

Отмечается, что владельцев автомобилей с российскими номерами, не выполняющих соответствующие правила, будут штрафовать вне зависимости от гражданства. Также есть вероятность полного изъятия автомобиля.