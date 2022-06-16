Российских чиновников пересадят на автомобили Lada

Тема по пересаживанию аппаратчиков на российские автомобили поднималась неоднократно. Были даже попытки ее реализации (достаточно вспомнить «Волги), правда, не слишком успешные. Видимо настала пора попробовать снова

Глава российского Минфина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил принудительно пересадить государственных работников на отечественные автомобили Лада. Чиновник заявил, что у данного намерения есть и практический смысл – государство должно взять на себя задачи по укреплению уверенности производителей в преодолении кризисной ситуации.

Надо сказать, что на инициативу уже поддержал аппарат президента. Так, к примеру, пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков, заявил, что «госслужащие готовы ко всему». Откликнулись и в Lada, сообщив, что автопроизводитель готов производить автомобили для чиновников, если правительство примет официальное решение пересадить государственных служащих с иномарок на отечественные автомобили.