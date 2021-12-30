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30 дек 2021

Российских водителей будут штрафовать на лету

Российских водителей будут штрафовать на лету

ГИБДД краснодарского края представило новую разработку в области дорожных камер - дрон-инспектор

Новая технология представляет из себя камеру, которая закреплена на дроне, управляемым инспектором из автомобиля. Камера мониторит обстановку на дороге и передает данные в местный Центр автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения, где и будут выноситься постановления по нарушениям, если таковые возникли.

Отметим, на данный момент камеры умеют фиксировать езду по обочине и выезд на встречную полосу. Несколько позже функционал будет расширен и камеры начнут отслеживать скоростной режим. В тестовом режиме систему запустят в феврале следующего года. К слову, что-то подобное летом этого года представили и в Самаре, правда там летательные аппараты лишь следили за водителями - контроль за нарушениями осуществляли сотрудники ГИБДД.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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