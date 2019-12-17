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17 дек 2019

Российский автопром лишится субсидирования

Российский автопром лишится субсидирования

Правительство РФ приняло решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации. Эксперты уже предрекают высокий рост цен

Как выяснил «Ъ», правительство все же приняло противоречивое решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий — де-факто компенсаций утильсбора — в зависимости от уровня локализации. Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.

Если говорить точнее, то с 2021 года,  75% компенсаций будет выплачиваться по фактической локализации, с 2022 — 100%. Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы, прописанной в 719-м постановлении правительства, для максимальной компенсации нужно набрать 4 тыс. баллов. На данный момент максимум баллов, которые имеет смысл набирать автопроизводителям (для доступа к программе госзакупок с 2025 года), оценивался в 5,5-5,8 тыс. баллов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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