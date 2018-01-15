Продажи на российском рынке в 2017 году выросли на 11,9% до 1 595 737 легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом, декабрь также отметился хорошим плюсом: в последнем месяце ушедшего года было продано 166 013 автомобилей, что на 14% больше, чем в декабре 2016 года.

В общем зачете лидерство за российской Lada — 311 588 проданных автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. По итогам годам российском бренду принадлежит 19,5% российского рынка, так что запланированная цель (20%) практически достигнута.

Конкуренты отстают: Продажи Kia выросли на 22% до 181 947 автомобилей, а Hyundai удалось продать 157 858 автомобилей (+9%). Кроме Lada и «корейцев» продать больше ста тысяч автомобилей удалось только Renault (136 682 автомобиля; +17%), которая замыкает пятерку. Практически все бренды по итогам года показали рост. Из популярных марок в минусе лишь УАЗ (41 632 автомобиля; -15%), Lexus (23 693 автомобиля; -2%) и Audi (16 878 автомобилей; -18%).

«Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с предыдущими месяцами: продажи улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению с тем же месяцем прошлого года, заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) Йорг Шрайбер. — Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и феврале, за весь год продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11,9% год к году до уровня 1 596 млн. штук. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан».

Самой продаваемой моделью в 2017 году стал Kia Rio с результатом в 96 689 автомобилей. Второе и третье места достались Ладам: Granta (93 686 автомобилей) и Vesta (77 291 автомобиль) соответственно. В пятерку также вошли Hyundai Solaris (68 614 автомобилей) и Hyunda Creta (55 305 автомобилей).

