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29 сен 2022

Российский офис Isuzu прокомментировал слухи о прекращении деятельности

Российский офис Isuzu прокомментировал слухи о прекращении деятельности
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что об уходе компании Isuzu из России речи не идет, хотя завод марки будет закрыт.
Первоначально о скором закрытии завода Isuzu Motors в Ульяновске АО «Исузу Рус» сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на неназванных инсайдеров. По их данным, компания спустя несколько месяцев простоя так и не увидела возможности возобновления поставок — следовательно, и запуска конвейера. 
 
Представители марки подтвердили данную информацию, однако заявили, что судьба площадки на данный момент не определена.  В Isuzu постоянно ищут оптимальные варианты, исходя из условий текущей реальности.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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