Российский офис Isuzu прокомментировал слухи о прекращении деятельности

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что об уходе компании Isuzu из России речи не идет, хотя завод марки будет закрыт.

Первоначально о скором закрытии завода Isuzu Motors в Ульяновске АО «Исузу Рус» сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на неназванных инсайдеров. По их данным, компания спустя несколько месяцев простоя так и не увидела возможности возобновления поставок — следовательно, и запуска конвейера.

Представители марки подтвердили данную информацию, однако заявили, что судьба площадки на данный момент не определена. В Isuzu постоянно ищут оптимальные варианты, исходя из условий текущей реальности.