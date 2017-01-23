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23 янв 2017

Российский рынок грузовых автомобилей в 2016 году вырос на 4,2 процента

Российский рынок грузовых автомобилей в 2016 году вырос на 4,2 процента
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния первичного рынка грузовых автомобилей в России в 2016 году.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года на российском рынке было реализовано 53 330 единиц тяжелой грузовой техники полной массой более 3,5 тонн, что на 4,2% больше, чем в 2015 году. В декабре объем продаж грузовых автомобилей в России был зафиксирован на уровне 6 935 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 19,9%.

Лидирующую позицию в рейтинге сегмента грузовиков традиционно занимает отечественная компания KamAZ. В структуре продаж сегмента на продукцию этого бренда приходится доля в 37,8%. В абсолютных числах, объемы реализации грузовиков KamAZ по итогам года составили 20 187 экземпляров – на 15% больше, чем годом ранее. За последний месяц этого периода в России было продано 2 483 таких автомобиля, прирост в годовом отношении составил 10%.

Второе место с большим отрывом занимает еще один отечественный автопроизводитель – GAZ. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 7 256 грузовых автомобилей, тем самым улучшив свой результат на 2,8%. Только в декабре россияне приобрели 797 грузовиков этой марки – на 13,5% меньше, чем в декабре 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает немецкая компания Mercedes-Benz. За отчетный период на территории РФ было реализовано 2 060 немецких HCV, что на 4% превышает результаты 2015 года. В прошлом месяце немецкий автопроизводитель сумел продать 415 своих грузовиков – прирост к АППГ составил 41,2%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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