Российский Volkswagen переименован

Дилерский холдинг Авилон сообщил о ребрендинге структуры Volkswagen Group Rus. Новое наименование - AGR Automotive Group (ООО «АГР»).

Собственно, не надо удивляться метаморфозам- Авилон, как новый хозяин бывших немецких активов волен делать с ними всё, что угодно. Представители холдинга заявляют, о масштабных переменах.

“Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. ООО "АГР" продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей" - приводят СМИ заявление руководства Авилона. К слову, бывший завод Volkswagen в Калуге будет тоже перезапущен, однако, какие машины встанут на конвейер - неизвестно.