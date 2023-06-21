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21 июн 2023

Российский Volkswagen переименован

Российский Volkswagen переименован
Дилерский холдинг Авилон сообщил о ребрендинге структуры Volkswagen Group Rus. Новое наименование - AGR Automotive Group (ООО «АГР»). 
Собственно, не надо удивляться метаморфозам- Авилон, как новый хозяин бывших немецких активов волен делать с ними всё, что угодно. Представители холдинга заявляют, о масштабных переменах. 
 
“Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. ООО "АГР" продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей" - приводят СМИ заявление руководства Авилона. К слову, бывший завод Volkswagen в Калуге будет тоже перезапущен, однако, какие машины встанут на конвейер - неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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