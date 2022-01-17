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17 янв 2022

Российским военным приказали вешать фото родных на спидометры

Российским военным приказали вешать фото родных на спидометры

Водителей-военнослужащих в нескольких регионах России обязали разместить на спидометре своих личных машин фотографию близкого человека

Telegram-канал Baza, который рассказал о ситуации, заявляет, что указание касается военных ЦВО (Центральный военный округ). Подобная практика вызвана заботой о снижении смертности в ДТП. Интересно само место расположения фотографии - на спидометре рядом с отметкой в 60 километров в час.

Отметим, что помимо подобного «тюнинга» военные шоферы должны устанавливать таблички с надписью об обязательном пристегивании ремней безопасности. Плюсом ко всему на приборной панели необходимо должна быть табличка с надписью «тебя ждут дома».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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