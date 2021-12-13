Российскому автомобильному рынку предрекают падение

Исследовательская компания Russian Automotive Market Research подготовила несколько сценариев относительно продаж автомобилей- все они неутешительные

Да, нас в любом случае ожидает падение. Разница заключается лишь в цифрах. Первый сценарий предполагает сокращение объёмов продаж легковых автомобилей по итогам 2022 года на 1,3%. Пессими­стичный увеличивает падение вдвое — до 2,6%.

Аналитики считают, что дефицит автомобилей сохранится до середины следующего года, также сохранится и рост цен. Отметим, что такой же позиции придерживаются и в РОАД. Дилеры заявили, что такого мощного дефицита автомобилей не наблюдалось уже много лет. По мнению представителей отрасли, нет никакого сомнения в том, что острая нехватка новых машин продолжится в России в течение первого квартала следующего года.