Российскую платформу для электромобилей «Москвич» создадут очень быстро

Собственная платформа для производства электромобилей появится у возрождённого завода «Москвич» через два года.

"Вы дали добро на создание кластера в Москве электромобилей. Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства Renault. Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили" - приводит ТАСС слова Сергея Собянина, которые тот произнес на встрече с президентом РФ, Владимиром Путиным.

В настоящее время бывший завод «Рено Россия» собирает кроссоверы «Москвич 3», то есть аналог JAC JS4. Параллельно с ним производится и электрическая версия - "Москвич 3е".