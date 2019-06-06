Росстандарт борется с недоливом

Росстандарт собирается пересмотреть ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия», введенный более 30 лет назад. Ожидается, что новый стандарт усилит борьбу с недоливом на АЗС

Сообщается, что в нынешнем состоянии ГОСТ не отвечает требованиям к работе автозаправочных станций и не обеспечивает защиту от недолива при покупке горючего. По данным экспертов, в ГОСТ заложены значительные погрешности, в том числе в зависимости от температуры окружающей среды. Этим пользуются недобросовестные продавцы для обмана расходомеров.

Интересно, что в прошлом году Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила о массовом недоливе топлива на российских АЗС после проверки более трех десятков автозаправочных станций. Однако Независимый топливный союз, представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и высказал сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.