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6 июн 2019

Росстандарт борется с недоливом

Росстандарт борется с недоливом

Росстандарт собирается пересмотреть ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия», введенный более 30 лет назад. Ожидается, что новый стандарт усилит борьбу с недоливом на АЗС

Сообщается, что в нынешнем состоянии ГОСТ не отвечает требованиям к работе автозаправочных станций и не обеспечивает защиту от недолива при покупке горючего. По данным экспертов, в ГОСТ заложены значительные погрешности, в том числе в зависимости от температуры окружающей среды. Этим пользуются недобросовестные продавцы для обмана расходомеров.

Интересно, что в прошлом году Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила о массовом недоливе топлива на российских АЗС после проверки более трех десятков автозаправочных станций. Однако Независимый топливный союз, представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и высказал сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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