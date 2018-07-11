Недавний независимый мониторинг недолива топлива на АЗС вызвал настолько сильный резонанс в обществе, что Росстандарт решился на разработку новой методики проверки АЗС

В ведомстве говорят, что методика, применяемая ФАР, не соответствует действующим стандартам и техтребованиям, поэтому Росстандарт взялся за разработку новых поправок в закон «Об обеспечении единства измерений».

В Росстандарте говорят, что проблема недолива топлива на АЗС может быть связана как со злым умыслом владельцев автозаправок и персонала, так и не соответствия действующим требованиям самих топливных колонок.

Одна из поправок позволит Росстандарту проверять АЗС в режиме тайного покупателя. Кроме того, в ведомстве предлагают применять проливные датчики, а не только мерники, которые используются сейчас.

Росстандарт также хочет получить право внеплановых проверок АЗС, пишут «Известия». Сегодня это можно сделать только в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. В случае с недоливом топлива доказать это практически невозможно.

Наконец к владельцам АЗС могут быть применены оборотные штрафы. Сегодня они применяются только в случае продажи некачественного топлива и составляют 1-3 процента от выручки за год, до момента правонарушения.

Этим летом Роскачество и Росстандарт намерены провести собственный мониторинг недолива и продажи некачественного топлива на АЗС в России.

