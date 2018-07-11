Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2018

Росстандарт взялся за проблему недолива топлива

Росстандарт взялся за проблему недолива топлива

Недавний независимый мониторинг недолива топлива на АЗС вызвал настолько сильный резонанс в обществе, что Росстандарт решился на разработку новой методики проверки АЗС

В ведомстве говорят, что методика, применяемая ФАР, не соответствует действующим стандартам и техтребованиям, поэтому Росстандарт взялся за разработку новых поправок в закон «Об обеспечении единства измерений».

В Росстандарте говорят, что проблема недолива топлива на АЗС может быть связана как со злым умыслом владельцев автозаправок и персонала, так и не соответствия действующим требованиям самих топливных колонок.

Одна из поправок позволит Росстандарту проверять АЗС в режиме тайного покупателя. Кроме того, в ведомстве предлагают применять проливные датчики, а не только мерники, которые используются сейчас.

Росстандарт также хочет получить право внеплановых проверок АЗС, пишут «Известия». Сегодня это можно сделать только в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. В случае с недоливом топлива доказать это практически невозможно.

Наконец к владельцам АЗС могут быть применены оборотные штрафы. Сегодня они применяются только в случае продажи некачественного топлива и составляют 1-3 процента от выручки за год, до момента правонарушения.

Этим летом Роскачество и Росстандарт намерены провести собственный мониторинг недолива и продажи некачественного топлива на АЗС в России.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q3

Audi тестирует новую Q3 в России

12 июля 2018
Skoda Rapid

Skoda готовит второе поколение Rapid

12 июля 2018

Каршеринг оказался не дешевле собственного автомобиля. Исследование

12 июля 2018

Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах

11 июля 2018
Швабе

Светофоры научили показывать пробки и погоду

11 июля 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получила лимитированную версию

11 июля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- harley-davidson sport glide легким движением руки Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"
Ravon R4 - ravon r4 2016 спутник дачника
Тест драйв
06 июля 2018

Ravon R4
"Спутник дачника"
Lexus ES - lexus es 2019 радикально изменил характер
Тест драйв
04 июля 2018

Lexus ES
"Lexus ES радикально изменил характер"

Написано новостей:

2 1 5 4 6