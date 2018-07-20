Количество платных участков на российских магистралях только растет. Многие недовольны тем, что за проезд по дорогам приходится выкладывать, порой, крупные суммы. Но противники платных магистралей нашли неожиданную поддержку.

С критикой платных автодорог выступил представитель Русской православной церкви (РПЦ). По его мнению, все дороги в стране должны быть бесплатными для граждан нашей страны.

«Когда ты движешься — это пространство твое. И вдруг дорога платная. Ты подъезжаешь, там стоит семафор, там шлагбаум, ты платишь какие-то деньги, и это уже не твое. Ты едешь не по своей родине», — заявил в эфире телеканала «Спас» первый заместитель синодального отдела РПЦ по связям с обществом и СМИ Александр Щербаков.

По его мнению, в этом вопросе нельзя брать пример с Запада, где отношение общества к дорогам совершенно иное. Щербаков считает, что со временем все дороги в России будут бесплатными.

С ним вряд ли согласятся в госкорпорации «Автодор», которая до 2020 года планирует построить 1333 километров автодорог, 47% участков которых будут платными. Речь, в первую очередь, о трассе М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье.

