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13 окт 2017

С 20 октября ГИБДД получит право останавливать машины в любом месте

С 20 октября ГИБДД получит право останавливать машины в любом месте

На портале правовой информации опубликован обновленный Административный регламент по надзору за участниками дорожного движения. Он регламентирует взаимоотношения между ГИБДД и водителями.

Самое важное изменение: с 20 октября (дата вступления регламента в силу) инспекторы ГИБДД смогут остановить автомобиль в любом месте для простой проверки документов. Сегодня это можно сделать только на стационарных постах. В МВД успокаивают водителей заявляя, что экипажи будут дежурить исключительно на аварийно-опасных участках дорог и в местах, где осложняется дорожная обстановка. На деле же, скорее всего, инспекторы займутся своим любимым делом: прятаться в кустах и придираться к каждой мелочи.

Правда, теперь инспектор должен быть не только вежливым, но и не допускать дискриминационных высказываний в адрес водителя, а также не курить в его присутствии. Водитель обязан передавать документы не только без обложек, но и без различных «удерживающих устройств» — многие приковывали документы к машине стальным тросом, не давая инспектору унести их в патрульный автомобиль.

Также теперь о необходимости явиться в группу разбора, времени и месте рассмотрения дела (например, при спорном ДТП) ГИБДД может сообщить по SMS, но только в случае, если на это согласны те, в отношении кого рассматривается дело.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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