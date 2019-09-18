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18 сен 2019

С банкротов начнут списывать штрафы

С банкротов начнут списывать штрафы

С такими инциативами надо выступать осторожно, а то ум у нашего соотечественника острый, и ему не составит труда обратить их себе на пользу. Однако, факт остается фактом, с обанкротившихся лиц предлагают списывать все штрафы

Россиянам после прохождения процедуры личного банкротства разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД, Соответствующий проект закона уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».

При этом, процедура банкротства физлица предусматривает взыскания всего имущества в счет погашения долгов. Лишь после этого человек будет освобожден от уплаты остальной части своих задолженностей. На данный момент по действующему законодательству штрафы ГИБДД и налоги не входят в перечень списываемых долгов. Однако, если проект пройдет все инстанции, то картина может кардинальным образом поменяться

При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская газета

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