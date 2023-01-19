Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2023

С дорожными камерами снова происходят курьезы

С дорожными камерами снова происходят курьезы

Очередной случай нелепой ошибки комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксирован в России, а точнее в Дагестане.

Произошло следующее – местному водителю ГАЗели пришел штраф в размере одной тысячи рублей за перевозку пассажира, который не пристегнут ремнем безопасности.  На снимке действительно замечаешь человека, правда, одет он как-то странно – странный головной убор из прошлого, длинный платок на шее.

Оказалось, что на переднем кресле находилась картина с изображением исторического деятеля — лезгинского князя и военачальника Хаджи-Давуда, который жил целых 300 лет назад. Картина, собственно, и была принята за реального человека. Впрочем, местное МВД уже отменило санкции по отношении к водителю.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

ЗМЗ возобновил производство мотора V8

19 января 2023
Mercedes-Benz CLA (2024)

Представлен новый Mercedes-Benz CLA

19 января 2023

Пекин выпускает беспилотники на дороги общего пользования

19 января 2023

Таможенные службы стали отказывать россиянам в льготах на ввоз машин

19 января 2023
Москвичи 3e

В продажу стали поступать электрические "Москвичи"

19 января 2023
BMW 3-Series 2019 вид спереди

Экологи сорвали рекламную компанию автомобильных концернов

18 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 4 8