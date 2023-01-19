С дорожными камерами снова происходят курьезы

Очередной случай нелепой ошибки комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксирован в России, а точнее в Дагестане.

Произошло следующее – местному водителю ГАЗели пришел штраф в размере одной тысячи рублей за перевозку пассажира, который не пристегнут ремнем безопасности. На снимке действительно замечаешь человека, правда, одет он как-то странно – странный головной убор из прошлого, длинный платок на шее.

Оказалось, что на переднем кресле находилась картина с изображением исторического деятеля — лезгинского князя и военачальника Хаджи-Давуда, который жил целых 300 лет назад. Картина, собственно, и была принята за реального человека. Впрочем, местное МВД уже отменило санкции по отношении к водителю.