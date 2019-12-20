С января машины станут дороже

С наступлением 2020 года новые автомобили заметно подорожают. Машины среднего ценового сегмента накинут на свои ценники по 35-100 тысяч рублей

Некоторое время назад глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не ожидает роста цен на машины из-за индексации утильсбора, поскольку для отечественных производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%.

Однако, уже очевидно, что его ожидания не оправдаются, так как все больше и больше марок заявляют о повышении цен после нового года. Например, BMW поднимает цены на 2%, Chery — на 5%. Без какой-либо конкретики, но о повышении также заявили Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac.

«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже», — заявил «РИА Новости» президент дилерского холдинга Favorit Motors Владимир Попов.