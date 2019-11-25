С нового года цены на машины поднимутся

Несмотря на падение спроса на автомобили, ставки утильсбора с нового года решено повысить. Эксперты уже готовятся к серьезному повышению цен

Соответствующее постановление уже подписано в правительстве, сообщает «Коммерсант». С 1 января 2020 года для легковых автомобилей ставка вырастет в среднем больше чем в 2 раза — на 110,7%. Причём для «малолитражек» рост составит всего 46,1%, а для машин с моторами объёмом больше 3,5 литра — 145%. На автомобили с двигателями объёмом от одного до двух литров — а это самый массовый сегмент в стране — сбор вырастет на 112,4%.

Любопытно, но эксперты заявляют, что цены с 1 января выросли бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов. Но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект. В интервью "Коммерсанту" многие спикеры отметили, что увеличение стоимости машин не будет одномоментным. Сергей Удалов из «Автостата» оценивал повышение в целом в 2–4%. Глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5–2%.