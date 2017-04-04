С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства №333 от 24 марта 2017 года

Оно подразумевает введение штрафа за отсутствие опознавательных знаков на заднем стекле. Это касается знака «Шипованные шины» (в случае если такие установлены), «Начинающий водитель», а для тракторов — тихоходное транспортное средство. При этом абы каким знак быть не должен: например, к знаку «Шипованные шины» предъявляются требования о том, что сторона треугольника не может быть меньше 200 мм.

Нарушителям грозит не только штраф в размере 500 рублей. Отсутствие опознавательного знака внесено в перечень неисправностей «Основных положений по допуску…», при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

На тракторах и другой технике, которая конструктивно не способна двигаться со скоростью свыше 30 км/ч должен быть размещен красный треугольник в желтой рамке. Это позволит другим участникам дорожного движения обгонять такие транспортные средства даже в зоне действа знаков «Обгон запрещен».

Также, соответствующие опознавательные знаки должны быть установлены на машинах глухих водителей, сотрудников автошкол и на грузовиках, перевозящих опасный груз.

Кроме того, с сегодняшнего дня мотоциклистам, чей стаж не превышает двух лет, запрещено перевозить пассажиров. Но всем мотоциклистам сделали и поблажку: отныне они могут разгоняться на автомагистралях до 110 км/ч.

С сегодняшнего дня вступает в силу и другое постановление, которое уточняет процедуру обмена водительских удостоверений. Теперь это можно сделать не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ). Там же можно получить и международные водительские права.