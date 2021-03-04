Салон автомобиля может убивать

Салон нового автомобиля может нанести вред человеку - к такому выводу пришли американские ученые из научного центра Калифорнии.

Американские ученые умы США заявили, что салон нового автомобиля может выбрасывать в атмосферу вредные вещества. В пластике и текстиле содержатся бензол и формальдегид, которые выбрасывают в воздух канцерогены, которые могут привести к заболеваниям дыхательных путей, вроде бронхиальной астмы, у водителя и пассажиров. Первое вещество часто встречается в резине и пластике, второе- в коже и текстиле.

Так что , как оказалось, открывание окон для проветривания и выветривания запаха новой машины является не прихотью, а вполне себе решением по обеспечению безопасности собственного здоровья и самочувствия.