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26 авг 2020

Салоны электромобилей Rivian составят конкуренцию Bentley и Lincoln

Салоны электромобилей Rivian составят конкуренцию Bentley и Lincoln
Автор фото: фирма-производитель

Фирма Rivian на полгода отложила рыночный дебют внедорожника R1S и пикапа R1T. Это время производитель потратит на улучшение интерьера моделей — в том числе поработает над качеством материалов

О планах компании рассказал Ричард Воган — в Rivian он возглавляет отдел качества. По словам топ-менеджера, они хотят отказать от утилитарных салонов и сделать внутренне убранство электромобилей по-настоящему роскошным. Причем это будет выражаться не только в выборе материалов, но и в том, как водитель взаимодействует с интерфейсом мультимедиа. То есть важны будут и тактильные ощущения, и аудиовизуальный опыт. Всё это должно сделать Ривианы ближе к премиальным моделям.

Первенец Rivian — пикап R1T — дебютирует в июне следующего года. За ним последует внедорожник R1S. Оба построены на фирменный платформе и оснащены четырьмя электромоторами суммарной отдачей 760 лошадиных сил (1120 Нм крутящего момента), а также тяговой батареей емкостью 105, 135 или 180 киловатт-часов. Без подзарядки пикап проезжает до 645 километров. 

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