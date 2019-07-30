Самый быстрый гиперкакр готовится к выходу в люди

Компания SSC сообщила дату премьеры серийного образца самого амбициозного гиперкара. Модель Tuatara будет представлена в рамках Monterey Car Week в августе этого года.

Разработчики преподносят свое детище, как претендента на титул самого быстрого серийного автомобиля в мире: потесниться придется и Bugatti Chiron, и творениям шведской фирмы Koenigsegg, и еще целому набору крайне шустрых машин. Обещано, что серийная Tuatara сможет «пробить» отметку в 300 миль в час, то есть разгонится минимум до 480 км/ч.

Правда, есть один секрет. Производитель заявляет, что мощность специально разработанного 5,9-литрового V8 составляет 1750 лошадиных сил, однако, эти показатели будут доступны лишь в том случае, если автомобиль будет «питаться» особым видом топлива - биоэтанолом Е85. В случае использования традиционного бензина, мощность движка окажется несколько скромнее – всего 1350 «лошадей».