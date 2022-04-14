Самым быстрым суперкарам планеты брошен вызов из Австрии

Австрийский стартап Deus рассекретил свою первую модель под названием Vayanne, которая по своим характеристикам может бросить вызов почти любому Ferrari Lamborghini и прочим серьезным игрокам.

Интересно, что когда Deus показывали машину на рендерах, то инженеры говорили о применении некоей 1300-сильной силовой установки, однако в серию купе пойдёт с моторами, развивающими более 2200 л.с. — это позволит набирать 100 км/ч за 1,99 секунды, а максимальная скорость спорткара превысит отметку в 400 километров в час. Всего Deus планирует собрать только 99 таких машин.

Надо сказать, что австрийцы бросают вызов многим трендам. К примеру, в Deus отказались от использования экологических материалов. Никакой искусственной кожи или пластика, полученного методом вторичной переработки – все будет настоящим. Согласно производственному плану первые машины должны поступить клиентам в 2025 году.