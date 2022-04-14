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14 апр 2022

Самым быстрым суперкарам планеты брошен вызов из Австрии

Самым быстрым суперкарам планеты брошен вызов из Австрии
Автор фото: фирма-производитель
Австрийский стартап Deus рассекретил свою первую модель под названием Vayanne, которая по своим характеристикам может бросить вызов почти любому Ferrari, Lamborghini и прочим серьезным игрокам. 
Интересно, что когда Deus показывали машину на рендерах, то инженеры говорили о применении некоей 1300-сильной силовой установки, однако в серию купе пойдёт с моторами, развивающими более 2200 л.с. — это позволит набирать 100 км/ч за 1,99 секунды, а максимальная скорость спорткара превысит отметку в 400 километров в час. Всего Deus планирует собрать только 99 таких машин.
 
Надо сказать, что австрийцы бросают вызов многим трендам. К примеру, в Deus отказались от использования экологических материалов. Никакой искусственной кожи или пластика, полученного методом вторичной переработки – все будет настоящим. Согласно производственному плану первые машины должны поступить клиентам в 2025 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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