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25 янв 2021

Самодельные автомобили будет проще легализовать

Самодельные автомобили будет проще легализовать

На данный момент – легализация самодельного автомобиля является крайне затратным и сложным делом. Однако, в ближайшее время может произойти внедрение новых ГОСТов, которые стандартизируют процессы и, возможно, облегчат жизнь их создателям

Что конкретно предполагается внедрять? Все будет крутиться вокруг одного интересного термина «объект индивидуально-технического творчества». Под него также разработают необходимые методики, по которым будут оценивать самоделки, их безопасность, и возможность допуска на дороги общего пользования.

Любопытно, но тема с упрощением легализации подобных автомобилей возникла не на пустом месте. Уже не раз в сети поднимались вопросы о сложности эксплуатации таких автомобилей. Дескать, инспектора ГИБДД часто останавливают владельцев самоделок или серьезно-переработанных машин и выписывают протоколы о нарушениях с последующим запретом на эксплуатацию данных транспортных средств.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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