Российское рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование, посвященное динамике цен на бензин в 33 странах Европейского региона. Эксперты рассчитали среднюю цену бензина АИ-95 в каждой из стран в пересчете на российские рубли, сравнили их между собой, а также с показателями годичной давности.

Цена топлива в государствах Европы выросла к началу 2017 года в среднем на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что в России бензин за год подорожал не так уж сильно в сопоставлении с другими странами – всего на 5%, что соответствует официальному уровню инфляции в государстве. Аналитики отмечаются, что в 2016 году цены на нефть росли, что не могло не сказаться на динамике цен на бензин. Снижение цен наблюдается только в трех странах – Румынии, Мальте и Болгарии (но и там снижение не превышает 1,7%).

Лидером региона по дешевизне топлива остается Казахстан, где литр А-95 в среднем стоит 26,5 рубля, а дизель можно приобрести в среднем по 30,2 рубля за литр. Второе место в своеобразном рейтинге занимает еще один наш партнер по Таможенному Союза – Белоруссия. В этой стране средняя цена «девяносто пятого» составляет 36,6 рубля за литр, а цена дизельного топлива – порядка 37,8 рубля. Не намного дороже бензин в России, занявшей третье место – средняя цена А-95 в начале года в РФ составила 38,6 рубля. Дизельное топливо в России еще дешевле – в среднем 37,4 рубля за один литр.

Четвертое место среди стран Европейского региона с низкой стоимостью бензина заняла Украина, где цена, тем не менее, превышает российскую более, чем на треть: литр АИ-95 в этой стране обходится в среднем в 52 рубля. Это сразу на 21,5% дороже, чем годом ранее (отметим, что уровень инфляции на Украине при этом оценивается в 12,4%). Замыкает пятерку стран с самым доступным бензином Республика Болгария, где средняя цена достигает 66,9 рубля за литр АИ-95.

Дороже всего бензин стоит в Нидерландах: в пересчете на рубли литр «девяносто пятого» в этой стране обходится в 99,7 рубля. За год его цена для голландских покупателей подскочила на 9,6%. Не намного дешевле заправиться в Греции, где стоимость литра бензина составляет 98,6%, сразу на 14,1% больше, чем в начале прошлого года. В тройку стран с самым дорогостоящим дизельным топливом вошли Швеция с показателем 93,8 рубля за литр, Италия (89,2 рубля за литр) и Великобритании (88,6 рубля за литр).