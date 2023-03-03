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3 мар 2023

Саудовские нефтяники помогут Renault создать экологичный автомобиль

Саудовские нефтяники помогут Renault создать экологичный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Иронично, но нефтяная компания Saudi Aramco действительно станет миноритарным акционером предприятия Renault и Geely. СП займется разработкой гибридных силовых установок

В планах трехстороннего сотрудничества – создание доброго десятка научно-исследовательских центров и заводов.  Арабские же инвестиции будут таже направлены на разработку продуктов водородного и синтетического топлива.

Покупателями перспективных ДВС станут марки, входящие в состав Geely Group, а также альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.  Годовой объем производства составит около 5 миллионов силовых установок. Совместное предприятие, известное как Horse Project, анонсировали в ноябре прошлого года. Renault и Geely в нем владеют равными долями.

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