Саудовские нефтяники помогут Renault создать экологичный автомобиль

Иронично, но нефтяная компания Saudi Aramco действительно станет миноритарным акционером предприятия Renault и Geely. СП займется разработкой гибридных силовых установок

В планах трехстороннего сотрудничества – создание доброго десятка научно-исследовательских центров и заводов. Арабские же инвестиции будут таже направлены на разработку продуктов водородного и синтетического топлива.

Покупателями перспективных ДВС станут марки, входящие в состав Geely Group, а также альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Годовой объем производства составит около 5 миллионов силовых установок. Совместное предприятие, известное как Horse Project, анонсировали в ноябре прошлого года. Renault и Geely в нем владеют равными долями.