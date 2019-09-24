Сбербанк разработает сервис для продажи автомобилей

Каталог автомобилей появится в приложении банка «Сбербанк Онлайн», через которое сейчас можно подать заявку на оформление автокредита

Сбербанк в ближайшем будущем планирует создать новый маркетплейс для продажи новых и подержанных автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о создании сервиса. На данный момент Сбербанк предложил присоединиться к проекту уже нескольким крупным игрокам автомобильного рынка.

Сообщается, что по механизмам сервис будет похож на аналогичную программу «ДомКлик», которая позволяет купить недвижимость и, при необходимости, оформить ипотеку онлайн. На данный момент официального подтверждения нет, однако, РБК приводит цитату одного из источников: «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты».