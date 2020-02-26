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26 фев 2020

Сбербанк создаст конкурента Яндекс.Авто

Сбербанк создаст конкурента Яндекс.Авто

Мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка. По аналогии с «Яндекс.Авто» ее оснастят системой голосового помощника

Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, проект возглавляет бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По предварительным данным, мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка. По аналогии с «Яндекс.Авто» ее оснастят системой голосового помощника. Для развития платформ Сберанк планирует также планирует заключать партнерства с компаниями из сегмента навигационных сервисов и развлекательных приложений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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