Сбербанк создаст конкурента Яндекс.Авто

Мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка. По аналогии с «Яндекс.Авто» ее оснастят системой голосового помощника

Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, проект возглавляет бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По предварительным данным, мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка. По аналогии с «Яндекс.Авто» ее оснастят системой голосового помощника. Для развития платформ Сберанк планирует также планирует заключать партнерства с компаниями из сегмента навигационных сервисов и развлекательных приложений.