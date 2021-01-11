Scuderia Cameron Glickenhaus переходит на водород

Глава компании, которая славится производством уникальных спорткаров и заряженных багги, поделился рендером водородного автомобиля

Читателей Motorpage предупреждаем, что от рендера до физического воплощения модели может пройти очень много лет. Порой, готового продукта бывает не суждено увидеть вовсе, ибо рендеры оказываются обычными фантазиями авторов. Правда, в нашем случае глава SCG заявил, что у машины есть все шансы стать серийным продуктом.

Итак, перед нами водородомобиль SCG 009 - спорткар с дизайном в стиле киберпанк. Причем того, родом из культовых восьмидесятых, когда по телевизору крутили «Рыцаря дорог» и «Трона». Здесь все по канонам – много стекла, светодиоды, неон и прочие признаки «космолета» тех лет. Что же до силовой установки, то главный фактор, на который здесь стоит обратить внимание – запас хода. Производителем заявлена фантастическая величина – 4500 километров.