Компания Seat представила концептуальный электрический кроссовер Tavascan, который станет очередной моделью суббренда Cupra. Шоу-кар назван в честь известного горнолыжного курорта

Сразу стоит начать с техники. Перед нами автомобиль, который построен на модульной архитектуре для электрокаров MEB, такая же платформа лежит в основе концептов Audi Q4 e-tron и Skoda Vision iV. Все три кроссовера объединяет одинаковая силовая установка – два электромотора суммарной мощностью 306 л.с., которые располагаются по одному на каждой оси. На разгон до 100 км/ч у Tavascan должно уходить менее 6,5 секунды. Кстати эта характеристика несколько ниже тех, которые демонстрируют коллеги по цеху, например, у Q4 e-tron заявлен разгон менее 6,3 секунд.

Что касается батарей, то литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлаждением у нового концепта расположен под полом салона. Он имеет ёмкость 77 кВт•ч и обеспечивает запас хода на одной зарядке до 450 километров. При той же дальнобойности Audi Q4 e-tron оснащён батареей на 82 кВт•ч, а Skoda Vision iV с аккумулятором на 83 кВт•ч может проехать без подзарядки дополни¬тельные 50 кило¬метров.