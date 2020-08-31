Сенсорные экраны автомобилей грязнее туалетов

Британская компания Compare the Market провела исследование и выявила пять самых грязных частей салона автомобиля.

В ходе исследования были взяты мазки из салона десяти машин — от семейных авто до рабочих фургонов. Анализы взяли с рычага КПП, подрулевых переключателей, руля, ремня безопасности водителя и сиденья, салонной ручки двери, лобового стекла, центрального экрана, зеркала заднего вида и других поверхностей. Также мазок взяли с сиденья унитаза в офисном здании, чтобы сравнить количество бактерий.

Выяснилось, что самая грязная зона в автомобиле — это экран мультимедийной системы. Он оказался на 371% грязнее, чем сиденье офисного унитаза. На втором месте идет рычаг КПП (на 331% грязнее). Третье место заняли подрулевые переключатели, следом расположились руль и «ручник».Кроме того, согласно результатам теста, салон семейной машины может быть в два раза грязнее, чем у рабочего фургона. Так, покрытый пылью от гипсокартона пикап Ford F-150, вероятно, будет чище кроссовера от Lexus с установленными сзади двумя детскими креслами.