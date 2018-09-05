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5 сен 2018

Сентябрь. Что новенького в автосалонах?

Сентябрь. Что новенького в автосалонах?
Автор фото: Автостат

Здесь будет анонс

С 1 сентября дан старт обновлённой линейки LADA Granta. Рестайлинг кузова не единственная новость. Теперь Гранту можно приобрести в вариантах хэчбэк и универсал. Наиболее бюджетным, как обычно, остался базовый седан, комплектация и «начинка» которого практически не изменилась.

Мерседес А-класса предлагает новый семейный кузов с тремя видами базовых моторов. Интересная машина в новой для этого сегмента концепции. Дилеры уже приглашают на тест драйв.

BMW «двойка» предстала в обновлённом варианте. Добавлено несколько опций, выполнен рестайлинг, есть изменения и во внутреннем дизайне, увеличено количество комплектаций. Несмотря на значительные дополнения, цена изменилась не очень значительно.

Новый Jeep Wrangler тоже уже в салонах. Классический джип внешне остался в традициях бренда, но сильно изменился конструктивно. Это касается усиления рамы современными средствами – она стала жёстче. Кроме того, кузов значительно облегчён за счёт алюминиевых дверей и капота. Изменился и внутренний дизайн, оставляя неизменными традиционные принципы Jeep.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, pnzdrive

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