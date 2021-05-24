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24 май 2021

Серийное производство Aurus стартует в конце мая

Серийное производство Aurus стартует в конце мая
Автор фото: фирма-производитель

Знающие люди зададутся вопросом, мол, почему производство запустится только в мае, когда первые автомобили начали сходить с конвейера еще в марте?

То были машины для частных клиентов, а теперь речь пойдет про «массовое» производство. Хотя как можно назвать массовой машину стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.… Впрочем, это все условности.  Первым на конвейер встает лимузин Senat, а несколькими месяцами позже внедорожник Komendant, который так и не был представлен широкой публике. Предполагаемый объем производства неизвестен.

Напомним, что Aurus Senat оснащается 600-сильным мотором V8  и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией производства отечественной компании KATE. До ста километров в час автомобиль разгоняется менее чем за пять секунд.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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