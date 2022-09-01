Сервис «Яндекс.Такси» попытались взломать

Сервис «Яндекс.Такси» подвергся атаке со стороны злоумышленников, которые размещали фейковые заказы и указывали одну и ту же точку.

«Утром 1 сентября «Яндекс.Такси» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса: нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили. Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут», — приводит официальное заявление «Яндекса» портал Autonews.

Служба поддержки таксомоторного сервиса уже заявила о готовности компенсировать простой всем водителям. О сбоях в других регионах не сообщается.