Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2022

Сервис «Яндекс.Такси» попытались взломать

Сервис «Яндекс.Такси» попытались взломать

Сервис «Яндекс.Такси» подвергся атаке со стороны злоумышленников, которые размещали фейковые заказы и указывали одну и ту же точку.

«Утром 1 сентября «Яндекс.Такси» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса: нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили. Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут», — приводит официальное заявление «Яндекса» портал Autonews.

Служба поддержки таксомоторного сервиса уже заявила о готовности компенсировать простой всем водителям. О сбоях в других регионах  не сообщается.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России заработали новые учебные программы в автошколах

01 сентября 2022
Dodge Charger Super Bee

Dodge готовится к выпуску уникального Charger Super Bee

01 сентября 2022
Subaru XV concept 2016 вид спереди

Subaru анонсировала свою таинственную новинку

01 сентября 2022

Процедура техосмотра теперь стала проще

01 сентября 2022

Автоматическое торможение не срабатывает ночью

01 сентября 2022

Российские автовладельцы лишатся своих гаражей

01 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор» Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 6 5