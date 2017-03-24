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24 мар 2017

Сезон дачных пробок открыт

Сезон дачных пробок открыт

Центр организации дорожно движения выпустил релиз, в котором автолюбителям советуют перенести планы на поездки с часов-пик, а также проложить маршруты с учетом объезда многокилометровых пробок

Виной всему, по словам ЦОДД, наступление весны и начало дачного сезона, из-за которого основные магистрали города начнут «вставать» уже с 12 часов дня, поэтому выезд за город лучше перенести на более позднее время, после 22 часов ситуация на вылетных магистралях, по словам центра, должна улучшиться.

Если же ехать пришлось в субботу, то выезжать ЦОДД советует до половины девятого утра либо уже после обеда, иначе, опять же, увеличивается вероятность потратить много времени на пробки. А все воскресенье, по словам центра, будет наблюдаться обратная ситуация, когда автолюбители начнут возвращаться в Москву.

Наибольшая вероятность возникновения осложнений трафика, по словам ЦОДД, будет на Щелковском, Алтуфьевском и шоссе Энтузиастов, а также на Профсоюзной улице, вдобавок к которым в группе риска все магистрали с проводящимися ремонтами и работами по реконструкции, такие как Рязанский и Мичуринский проспекты, а также Варшавское и Ленинградское шоссе. В ЦОДД отдельно отметили, что по их данным, в нынешнем месяце выезжать за пределы МКАД на выходные стало на сто тысяч больше машин, чем месяцем ранее.

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При написании новости использовалась информация:
новостное агентство «Москва»

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