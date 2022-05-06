Автомобильный портал Motorpage
6 май 2022

Shell планирует распродать свою сеть АЗС

Shell планирует распродать свою сеть АЗС

Еще один крупный игрок планирует покинуть российский рынок. Речь идет о топливном концерне Shell

Компания объявила о выходе из нефтегазового бизнеса в нашей стране еще 8 марта. Концерн прекращает инвестиции, перестаёт закупать российские нефть и газ.  Теперь же стало известно, что Shell распродает и свои физические активы.

Собственно, в них входят  более трехсот заправочных станций (не считая франчайзинговых), которые расположены по всей стране. Как сообщает Forbes,  на данную инфраструктуру уже претендует отечественный Lukoil.

Есть информация, что Shell хочет продать вместе с заправками свой завод смазочных материалов. На нём есть долг в размере 9 миллиардов рублей. Этот факт снижает возможную стоимость всего актива.
 

При написании новости использовалась информация:
Форбс

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser (2022)

Toyota организует параллельное производство Land Cruiser 300

06 мая 2022
Lamborghini Huracan Evo 2019 моторный отсек

Представлен новый гоночный Lamborghini Huracan

05 мая 2022
Alfa Romeo Giulia GTA (2021)

Alfa Romeo Giulia станет электрическим универсалом

05 мая 2022

Стали известны подробности о «хардкорном» BMW M4

05 мая 2022
Cadillac Lyriq (2023)

Представлен полноприводный Cadillac Lyriq

05 мая 2022

Ford F-150 превратили в необычную лодку

05 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего? Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?
Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 6 8