Shell планирует распродать свою сеть АЗС

Еще один крупный игрок планирует покинуть российский рынок. Речь идет о топливном концерне Shell

Компания объявила о выходе из нефтегазового бизнеса в нашей стране еще 8 марта. Концерн прекращает инвестиции, перестаёт закупать российские нефть и газ. Теперь же стало известно, что Shell распродает и свои физические активы.

Собственно, в них входят более трехсот заправочных станций (не считая франчайзинговых), которые расположены по всей стране. Как сообщает Forbes, на данную инфраструктуру уже претендует отечественный Lukoil.

Есть информация, что Shell хочет продать вместе с заправками свой завод смазочных материалов. На нём есть долг в размере 9 миллиардов рублей. Этот факт снижает возможную стоимость всего актива.

