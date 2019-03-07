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7 мар 2019

Шина-пропеллер

Шина-пропеллер

Желание совместить автомобиль и самолет в одном транспортном средстве занимает в умах энтузиастов ничуть не меньше чем планы по созданию электромобилей и беспилотников. Учитывая тренд, компания Goodyear представила на автошоу в Женеве безвоздушную шину, которую можно использовать в качестве пропеллера

Концептуальная разработка получила название Goodyear Aero. По задумке, подобные колеса в будущем позволят автомобилям не только передвигаться по земле, но и подниматься в воздух. Для этого в конструкции Goodyear Aero предусмотрены спицы-лопасти, которые при повороте колес в горизонтальную плоскость своей работой обеспечат достаточную тягу, чтобы поднять автомобиль в воздух.

Занятно, но представители компании поспешили всем заявить, что производитель желает лишь поддержать дискуссию о возможных вариантах мобильности в будущем, а не заниматься разработкой подобных систем в промышленных масштабах. Что касается представленного прототипа, то в Goodyear рассказали следующее: «В связи с тем, что компании, занимающиеся мобильностью, все чаще смотрят в небо для решения проблем городского транспорта, наша работа над передовой архитектурой и материалами для шин привела к созданию колеса, которое могло бы служить как традиционной шиной на дороге, так и двигательной установкой в небе». 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Regnum

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