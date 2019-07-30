Шины смогут вырабатывать электричество

Новая технология позволит генерировать электричество непосредственно в шинах и использовать его для питания электронных систем автомобиля

Корни этого новшества уходят в Японию, точнее к одному японцу по имени Хироши Тани, который является профессором университета Кансай. Вместе с шинной компанией Sumitomo Rubber он занимается разработкой уникального энергетического комбайна, который способен собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.

В чем суть. «Комбайн», расположенный внутри шины, состоит из двух слоев резины, покрытых электродами и отрицательно заряженной пленкой, которая взаимодействует с положительно заряженной пленкой. Сбор электроэнергии производится во время движения, при деформации при вращении. Разработчики системы считают, что получаемую энергию можно использовать для питания системы контроля давления воздуха в шинах или любого другого автомобильного устройства.