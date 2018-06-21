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21 июн 2018

Штраф на переезде. За что придется платить 5000 руб.?

Штраф на переезде. За что придется платить 5000 руб.?

Госдума в первом чтении одобрила законопроект Минтранса о повышении штрафов за нарушения правил на железнодорожных переездах. Принятие законопроекта в первом чтении практически автоматически означает, что он пройдет дальше и будет подписан.

Изменения будут внесены в статью 12.10 КоАП «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Сегодня за нарушение его первой части (пересечение вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале, а также остановка или стоянка на переезде) предусмотрено либо лишение прав на полгода, либо штраф в 1000 рублей. Санкцию выбирает суд. Теперь штраф составит 5000 рублей, а санкции будут применяться еще и тогда, когда автомобиль выехал на переезд при приближающемся составе, локомотиве или дрезине. Нормы его видимости установлены приказом Минтранса и составляют 100-600 метров от переезда.

Есть часть вторая, в которой не предусмотрено лишение прав, а лишь денежный штраф. Звучит она так «Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи». И вот здесь возникает закавыка правила эти не все прописаны в ПДД, а даже те, которые прописаны, помнят немногие водители.

Например, запрещено самовольно поднимать шлагбаум или останавливаться дальше стоп-линии, а если ее нет — ближе пяти метров от шлагбаума. И так далее.

Парламентарии в штыки приняли законопроект, заявив, что надо ставить шлагбаумы (90% из 11 тысяч преездов автоматикой не оборудованы) или возводить эстакады, пишет «КоммерсантЪ». Но когда представитель Минтранса заявил, что на это потребуется 20 миллиардов рублей, депутаты сдались.

РЖД обещает увеличить число камер фиксации нарушений на переездах. И да, возможно, новый штраф нельзя будет оплатить со скидкой. При этом непонятно, что делать с припарковавшимся вблизи переезда локомотивом, ведь, мало того, что он находится вблизи переезда, на последнем горят запрещающие огни. Потому водители часами не могут перебраться через переезд.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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