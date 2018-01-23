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23 янв 2018

Штрафы от нарушений ПДД пойдут только на дороги

Штрафы от нарушений ПДД пойдут только на дороги

Минтранс подготовил поправки в Бюджетный кодекс, лишающие местные власти права распоряжаться средствами, собранными от штрафов за нарушения ПДД. Все они должны направляться в дорожные фонды.

Не секрет, что сегодня штрафы с камер фиксации нарушений ПДД стали для некоторых регионов значительной статьей регионального бюджета. Сегодня губернатор может лишь направить полностью все средства в дорожный фонд, но в Минтрансе хотят вообще лишить местных руководителей права какого-либо выбора.

Законопроект, пишут «Ведомсти», уже был одобрен Главным государственно-правовым управлением президента. Из него был убран пункт о том, что не только штрафы от нарушений ПДД, но и доходы от платных стоянок и эвакуации должны направляться исключительно в дорожные фонды.

Сейчас проект поправок находится на рассмотрении в правительстве, которое должно будет направить его в Госдуму. По задумке Минтранса поправки должны вступить в силу с начала следующего года.

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