Последние трагические аварии на железнодорожных переездах привели к тому, что власти решили активизировать работу по предотвращению таких ДТП. Правда, не путем обустройства переездов или строительства эстакад, а повышением штрафов.

Министерство транспорта подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которых штраф за нарушения на железнодорожных переездах вырастает с нынешних 1000 рублей до 5000 рублей.

В настоящее время проект поправок находится на рассмотрении в правительстве России, которое должно дать свою оценку и внести его в Госдуму. С учетом того, что законопроекты правительства у нас принимают практически автоматически нет никаких сомнений в том, что он быстро пройдет все согласования и будет принят.

По статистике РЖД в 2015 году на железнодорожных переездах произошло 240 ДТП, в которых 49 человек погибло, 197 было ранено.