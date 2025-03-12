Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2025

Штраф за непропуск скорой могут увеличить до 30 тысяч рублей

Штраф за непропуск скорой могут увеличить до 30 тысяч рублей
Автор фото: из открытых источников

Госдума рассмотрит законопроект, который повысит штраф за непропуск машины скорой помощи с 7 тысяч до 30 тысяч рублей

Вдобавок, правительство рассмотрит возможность лишения прав за соответствующее правонарушение на срок до двух лет. Для более точной фиксации нарушений предлагается установить камеры на самих машинах скорой помощи. Предполагается, что такие камеры будут оснащены нейросетью, которая будет анализировать поведение водителей и определять факт нарушения.

Однако существует одна важная проблема. Автомобилисты нередко вынуждены нарушать ПДД, чтобы пропустить скорую, например, проезжая на красный свет. Сейчас такие действия фиксируются как нарушение, а жалобы на ошибочные штрафы почти никогда не принимают во внимание.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»

Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»

12 марта 2025

Американский дилерский центр Honda компенсирует своим клиентам переплаты в миллионы долларов

11 марта 2025
Soueast S07 и S09 (2025)

Россияне смогут сэкономить на покупке автомобилей SOUEAST

11 марта 2025

В России исчезнет реклама гостиниц и станций техобслуживания с дорожных знаков

11 марта 2025
Volkswagen Atlas Cross Sport (2024)

Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания

11 марта 2025
Audi R8 Coupe [US] (2022)

Audi официально возродит модель R8: дебют состоится в 2027 году

11 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 700 - tank 700 (2024) новый флагман марки Тест драйв
12 марта 2025

Tank 700
"Новый флагман марки"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) угадай мелодию
Тест драйв
06 марта 2025

FAW Bestune B70
"Угадай мелодию"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) притяжение качества
Тест драйв
27 февраля 2025

Jaecoo J8
"Притяжение качества"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 0 2