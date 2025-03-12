Штраф за непропуск скорой могут увеличить до 30 тысяч рублей

Госдума рассмотрит законопроект, который повысит штраф за непропуск машины скорой помощи с 7 тысяч до 30 тысяч рублей

Вдобавок, правительство рассмотрит возможность лишения прав за соответствующее правонарушение на срок до двух лет. Для более точной фиксации нарушений предлагается установить камеры на самих машинах скорой помощи. Предполагается, что такие камеры будут оснащены нейросетью, которая будет анализировать поведение водителей и определять факт нарушения.

Однако существует одна важная проблема. Автомобилисты нередко вынуждены нарушать ПДД, чтобы пропустить скорую, например, проезжая на красный свет. Сейчас такие действия фиксируются как нарушение, а жалобы на ошибочные штрафы почти никогда не принимают во внимание.