Штраф за тишину увеличат в десять раз

Московские власти выступили с инициативой увеличения штрафа для транспортных средств с громким выхлопом и аудиосистемами. Повысить сумму хотят в десять раз

Да, в данный момент наказание за нарушение тишины составляет пятьсот рублей, если инициатива пройдет все инстанции, то нарушителям придется раскошеливаться уже на пять тысяч. Более того, парламентарии заявляют, что данная сумма будет лишь минимальной планкой – реальная стоимость штрафа будет высчитываться, исходя из типа транспортного средства и его мощности! То есть, условно говоря, владелец тонированной девятки заплатит одну сумму, а тот, кто ездит на мощном Мерседесе расплатится куда дороже.

Как сообщает ТАСС, Мосгордума выступает с большой готовностью за рассмотрение данной инициативы. «Мосгордума готова в первоочередном порядке — после летнего перерыва в работе городского парламента — рассмотреть законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами», — подчеркнул председатель столичной думы Алексей Шапошников.