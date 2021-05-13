Штрафы перестанут быть фиксированными

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ выступили с предложением дифференцированных штрафов, размер которых будет определяться доходом человека

По словам члена думской фракции коммунистов Нины Останиной, люди с высокими доходами должны платить за проступки, совершённые на дороге, больше денег, чем те, кто зарабатывает гораздо меньше. Как заявила Останина, ситуация, когда богатые люди и, например, средний класс платят одинаковые штрафы, говорит о прямом неравенстве в обществе.

Собственно было предложено определять размер штрафов персонально для каждого человека, исходя из его же годовой декларации о доходах. То есть речь идет о некоем процентном соотношении. К сожалению, никакой конкретики по этому вопросу депутат не предоставила, равно как и по вопросу механизма внедрения данной схемы.