Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственны законопроект о передачи полномочий по оформлению и администрированию штрафов с камер автоматической фиксации нарушений ПДД от ГИБДД властям Москвы.

Однако уже ко второму чтению в него будут внесены поправки, которые распространят его на все субъекты Российской Федерации. Речь идет о более чем 30 нарушениях ПДД: нарушениях скоростного режима, проезда на запрещающий сигнал светофора, непропуска пешеходов, нарушения разметки. Фактически, обо всех нарушениях, которые сегодня способны зафиксировать комплексы фото- видеофиксации.

МВД еще летом начало готовиться к такому повороту событий и готовит поправки, согласно которым правительство России выработает единые требования к комплексам фиксации нарушений. Инициативу там объяснили тем, что камеры региональные власти ставят чаще всего за свой счет, потому и заниматься всеми вопросами (а также получать деньги со штрафов) должны они.

Если предыдущий глава Госавтоинспекции был резко против передачи таких полномочий, то нынешний, Михаил Черников, их всячески поддерживает. Эксперты небезосновательно считают, что региональные власти установкой камер попросту пополняют бюджеты, а не борются за безопасность на дорогах.