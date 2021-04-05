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5 апр 2021

Штрафы за эвакуацию возросли

Штрафы за эвакуацию возросли

Вслед за внедрением новых зон платных парковок повысились и тарифы на эвакуацию транспортных средств.

Итак, для машин мощностью меньше восьмидесяти лошадиных сил, эвакуация по-прежнему остается самой выгодной, хотя справедливо ли, вообще, называть стоимость в 4050 рублей выгодной? Справедливо, в особенности, когда узнаешь ставку для машин мощностью от 80 до 250 лошадиных сил –  6450 рублей. Если же вы счастливый владелец автомобиля, мощность которого превышает 250 лошадиных сил, то за эвакуацию вы заплатите уже более девяти тысяч рублей. Стоимость эвакуации грузовиков и автобусов составляет 52379 рублей.

Неким подсластителем может выступить 25-процентная скидка, которая действует лишь в том случае, если вы оплатили штраф еще до момента получения автомобиля на штрафстоянке. К слову, каждые лишние сутки простоя вам также придется оплачивать в размере 1250 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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